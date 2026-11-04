Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuzunu 3 ayda yeniliyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuzunu 3 ayda yeniliyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı\'ndaki süs havuzunu 3 ayda yeniliyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuzunda yenileme çalışması başlattı. Modern teknolojiyle su, ışık ve müzik gösterilerine yeniden ev sahipliği yapacak çevre dostu havuzun 3 ay içinde tamamlanıp 2027'nin ilk günlerinde kente kazandırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kentin simgelerinden olan süs havuzunda yenileme çalışması başlattı. Proje kapsamında teknolojik ve estetik olarak yenilenecek havuzda müzik eşliğinde su ve ışık gösterileri yeniden başlatılacak.

Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin buluşma noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan süs havuzunun yenilenmesi için başlattığı projede saha çalışmasına başladı. Modern teknolojiyle yenilenecek havuz, enerji ve su tasarrufuyla da çevre dostu bir havuz olacak.

Mimari görünüm bozulmayacak

Proje ve devam eden çalışmalar hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün bilgi verdi. Gün, "Cumhuriyet Meydanı, Antalya'mızın kalbi, meydanda bulunan havuz da kentimizin en önemli simgelerinden biri. Geçmiş dönemde havuzda meydana gelen izolasyon zafiyetlerinden dolayı havuzu kapatmak zorunda kaldık. Bu süreçte havuzun yapımıyla ilgili mimari görünümü bozmadan yeni bir havuz yapmak için çalışmalara başladık. Projeler tamamlandı ve sahada inşa çalışması başladı" diye konuştu.

Su tasarruflu çevre dostu havuz

Yenileme çalışmalarının 3 ay içerisinde tamamlanarak havuzun 2027 yılının ilk günlerinde kente kazandırma hedefinde olduklarını belirten Serdar Oruç Gün, "Yenilenen havuz daha teknolojik ve modern bir süs havuzu olacak. Su, ışık ve müzik gösterileri modern teknolojiyle güncellenerek geri dönecek. COP31 Dünya İklim Zirvesi yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye uyumlu, su tüketimi minimum olan, çevre dostu bir havuz yapacağız" diye konuştu.

Saha çalışması başladı

İki ayrı bölümden oluşan havuzun ilk olarak yıkım işlemi yapıldı. Metal borular, fıskiyeler ve elektrik tesisatları söküldü, iş makineleriyle düzlenen alanda ekiplerin beton dökme işlemi devam ediyor. Projenin 3 ay içerisinde tamamlanması, 2027 yılının ilk günlerinde de havuzun teknolojik, modern ve estetik olarak yenilenerek Antalya'ya kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet MeydanıGüncelMüzikYaşamÇevreSon Dakika

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