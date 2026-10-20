Antalya'da 20 yeni içme suyu istasyonu açıldı, toplam 55'e ulaştı - Son Dakika
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Antalya'da 20 yeni içme suyu istasyonu açıldı, toplam 55'e ulaştı

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Antalya\'da 20 yeni içme suyu istasyonu açıldı, toplam 55\'e ulaştı
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Antalya Valiliği ile Çin Büyükelçiliğinin iş birliğiyle 20 yeni içme suyu istasyonu törenle açıldı. Antalya'da istasyon sayısı 55'e ulaşırken, proje plastik şişe tüketimini azaltmayı ve temiz suya erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Antalya Valiliği ile Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin iş birliğiyle hayata geçirilen 20 yeni içme suyu istasyonu törenle hizmete açıldı.

Antalya'da tek kullanımlık plastik şişe tüketimini azaltmak ve vatandaşların kamusal alanlarda temiz suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla 20 yeni içme suyu istasyonu daha hizmete açıldı. Açılış töreninin ardından Vali Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Antalya Valiliği ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen projeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Düden Park'ta gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, kurum ve kuruluş yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

"Antalya'nın başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin denizi korumakla ilgili çok sayıda bileşeni barındırdığını ifade eden Vali Hulusi Şahin, "Bunlardan bir tanesi de kirleticileri kaynağında azaltmak ilkesi. Bunun için depozito makinelerinin geliştirilmesi konusunda çok önemli çabalar gösterdik. Türkiye Çevre Ajansı ve Sıfır Atık Vakfı ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Antalya'da çok sayıda noktada bu depozito makinesi çalışıyor ve Antalya bu hususta Türkiye'nin bir numarası konumunda. Bununla gurur duyuyor, vatandaşlarımızın ilgisine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Plastik şişe kullanımını azaltmayı hedefliyoruz"

Plastik şişe kullanımını azaltarak vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirten Vali Şahin, "Bu çerçevede sebil ve çeşme kültürümüzü tekrar canlandırmaya çalıştık. Bu konuda belediyelerimiz de bize destek verdiler. Valilik olarak kendimiz de çalışmalar yaptık ve Antalya şehir merkezinde 35 adet içme suyu istasyonunu devreye aldık" ifadelerini kullandı.

İçme suyu istasyonu 55'e ulaştı

Yaşadığımız coğrafyanın insanlık ailesinin ortak değeri olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, "Bu çalışmalarımızdan haberdar olan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği bizimle temas kurarak çevre duyarlılığımıza ve çevreyi korumayla ilgili faaliyetlerimize destek olmak istediler. Bu kapsamda 20 içme suyu istasyonunu finanse edebileceklerini ifade ettiler. Gerekli izinleri almak suretiyle bu işi gerçekleştirdik. Böylece Antalya'da içme suyu istasyonu sayımız 55'e ulaştı" açıklamalarında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise Antalya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek içme suyu istasyonlarının açılış törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Açıklamaların ardından, Antalya'nın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı Vali Hulusi Şahin tarafından Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA
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