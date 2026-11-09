Antalya'da 9-20 Kasım'da yapılacak COP31 için 6 kıtadan 102 lider katılım bildirdi - Son Dakika
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Antalya'da 9-20 Kasım'da yapılacak COP31 için 6 kıtadan 102 lider katılım bildirdi

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Antalya\'da 9-20 Kasım\'da yapılacak COP31 için 6 kıtadan 102 lider katılım bildirdi
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Antalya\'da 9-20 Kasım\'da yapılacak COP31 için 6 kıtadan 102 lider katılım bildirdi
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Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'e 95 ülke lideri ve 7 kuruluş lideri olmak üzere 6 kıtadan 102 lider katılım bildirdi. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı zirvede müzakerelerin iklim finansmanı ve uyum başlıklarında yoğunlaşması bekleniyor.

Antalya'da düzenlenecek dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31'e 95 ülke lideri, 7 lider düzeyinde kuruluşun başkanı olmak üzere 102 lider katılım beyan etti.

Türkiye ilk kez, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapıyor. 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenecek zirve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getirecek.

95 ülke, 7 uluslararası kuruluş lideri katılacak

COP31'e 6 kıtadan katılım bekleniyor. 95 ülke liderinin yanı sıra 7 uluslararası kuruluş da lider düzeyinde COP31'e katılacağını bildirdi. Bu liderlerin 37'si devlet başkanı, 35'i hükümet başkanı, 8'i devlet başkan yardımcısı, 7'si başbakan yardımcısı, 2'si veliaht prens, 1'i prens, 1'i meclis başkanı, 4'ü özel temsilci olacak. Avrupa Komisyonu, BM, BM Genel Kurulu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı da lider düzeyinde katılım bildirdi.

Hangi ülkeler lider düzeyinde katılıyor

COP31'e lider düzeyinde katılım bildiren kuruluşlar şöyle: Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi, Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu.

COP'ta kararlar tüm tarafların oy birliği ile alınıyor

COP (Conference of the Parties/Taraflar Konferansı), 1992'de kabul edilen UNFCCC'nin en üst karar alma organı olarak kabul ediliyor. Sözleşmeye taraf olan tüm devletler COP'ta temsil ediliyor. Taraflar yıllık oturumlarında Sözleşmenin ve ilgili yasal araçların uygulanmasını gözden geçiriyor, küresel ilerlemeyi değerlendiriyor ve iklim değişikliğine etkili ve koordineli bir yanıtı teşvik etmek için gerekli kararları alıyor. COP'ta kararlar oy çokluğu ile değil tüm üye ülkelerin oy birliği ile alınıyor. COP'ta 196 ülke ve Avrupa Birliği temsil ediliyor.

COP'lar küresel iklim eyleminde önemli dönüm noktaları

COP'un temel işlevlerinden biri, Taraflarca sunulan ulusal bildirimleri ve sera gazı envanterlerini incelemek. Yıllar içinde COP oturumları, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması da dahil olmak üzere küresel iklim eyleminde önemli dönüm noktalarına yol açtı ve uluslararası iklim politikasının yönünü şekillendirdi. COP31'de Türkiye ev sahipliğini ve COP31 Başkanlığını üstlendi. Avustralya ise müzakerelerin başkanlığını yürütecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin iklim finansmanı, adil geçiş, uyum ve emisyon azaltımı başlıklarında yoğunlaşması bekleniyor. Küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi doğrultusunda ihtiyaç duyulan iklim finansmanı, önceki COP zirvelerinde olduğu gibi COP31 müzakerelerinin de öncelikli başlıklarından biri olacak.

Türkiye'nin COP31 vizyonu: Uygulama COP'u

Türkiye ilk kez bir COP organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor. Türkiye, COP31 ev sahipliği görevini yalnızca müzakere takvimini yöneten teknik bir süreç olarak görmüyor. Bugüne kadar COP süreçlerinde alınan kararların ve hedeflerin somut adımlara dönüşmesi için ortak çabaya önem veriyor. COP31'in küresel ölçekte kalıcı etkiler üretecek bir platform olarak güçlenmesine katkı sağlamak istiyor. Bu nedenle Türkiye'nin COP31 vizyonu; 'diyalog', 'uzlaşı' ve 'aksiyon' ilkeleriyle 'Uygulama COP'u olarak belirlendi.

Kaynak: İHA
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