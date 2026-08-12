Kent merkezinin üç önemli bulvarına estetik dokunuş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaya güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla 100. Yıl, Adnan Menderes ve Yener Ulusoy Bulvarı'nda başlattığı kapsamlı kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kaldırımlar yenilenirken, çevre düzenlemeleri ve yeşil alan uygulamalarıyla bölgeye daha modern, estetik ve güvenli bir görünüm kazandırılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaya güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla 100. Yıl Bulvarı ile Adnan Menderes ve Yener Ulusoy Bulvarı'nda kapsamlı kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında kaldırımları yenilerken, doğal taş kaplamalar, peyzaj düzenlemeleri ve çevre iyileştirmeleriyle bölgeye daha modern, estetik ve güvenli bir görünüm kazandırılıyor. Etaplar halinde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte her iki bulvar da yayalar için daha konforlu ve erişilebilir bir yaşam alanına dönüşecek.

"Bulvarla güçlü altyapı yatırımı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, yürütülen çalışmaların öncelikle altyapının yenilenmesiyle başladığını belirtti. Gün, "Bu bölgelerde ekonomik ömrünü tamamlamış ve kapasitesi yetersiz kalan altyapı sistemlerinin yenilenmesini öncelik olarak belirledik. ASAT tarafından başlayan çalışmalar kapsamında bütün altyapı unsurları tamamen yenilendi. Ardından bölgede tüm alt yapı kurum ve kuruluşları tarafından altyapı çalışmalarının tamamlaması sağlandı. Böylece üstyapı çalışmalarına sağlam ve uzun ömürlü bir altyapı üzerine başlamış olduk" dedi.

"Antalya'nın cazibe merkezi olacak"

Üstyapı çalışmalarının etaplar halinde sürdüğünü ifade eden Gün, "Toplam altı etap olarak planlanıp tamamlanan proje kapsamında ilk olarak 100. Yıl ve Adnan Menderes Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise sürüş güvenliği ve konforunun yanı sıra yayaların daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda zemin kaplama imalatımız devam ediyor. Doğal taş kaldırımlar, yenilenen peyzaj alanları ve modern aydınlatma sistemleriyle birlikte 100. Yıl, Adnan Menderes Bulvarı ve Yener Ulusoy Bulvarı Antalya'nın en modern ve cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Çalışmalar süresince özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma ve gösterdikleri sabır ile anlayış için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.