Dumansız plaj uygulamasına vatandaşlardan destek

Antalya'da hayata geçirilen dumansız plaj uygulaması vatandaşlardan destek gördü. Uygulamayı değerlendiren vatandaşlar, sigara izmaritlerinin çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, özellikle halka açık plajlarda uygulamanın yaygınlaştırılmasını istedi.

Antalya'da pilot olarak uygulanmaya başlanan dumansız plaj uygulaması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Plajlarda sigara kullanımının sınırlandırılmasının hem çevrenin korunmasına hem de vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesine katkı sağlayacağını belirten vatandaşlar, uygulamanın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yıllardır Beach Park'a geldiklerini belirten Engin Kara, sigara kullanmadığını belirterek, "Özellikle baktığımız zaman her yer sigara izmaritleri ile dolu oluyor. Sigara içmeyenler de bundan rahatsız oluyor. Bu uygulamayı yapanlara teşekkür ediyorum. Belediyeye ait halka açık plajlarda kesinlikle uygulanması gerekiyor. Sonuna kadar destekliyorum" dedi.

Uygulamayı desteklediğini söyleyen Metin Çolakoğlu ise sahilde ve taşların arasında çok sayıda sigara izmariti bulunduğunu belirterek, "Burası taşlık bir alan olduğu için temizliği çok zor. Bu nedenle uygulamanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Denetimlerin de yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Sigara kullanmadığını belirten Burcu Katrancıoğlu da, sahilde sigara izmariti görmekten rahatsız olduğunu ifade ederek, "Hem bizler hem de çocuklarımız için daha sağlıklı bir ortam olacak. Çok iyi bir proje, destekliyorum" şeklinde konuştu.

Arzu Utku ise yaz aylarında sahillerde sigara izmariti ve çeşitli atıkların çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, "Çocuklarımız açısından da çok güzel bir uygulama olmuş. İnşallah devam eder. Sahillerimizin temiz kalması gerekiyor. Burası Mavi Bayraklı çok güzel bir sahil. Turistlerin geldiği bu alanların temiz olması önemli" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, uygulamanın özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu halka açık plajlarda sürdürülmesini ve yaygınlaştırılmasını talep etti. - ANTALYA