Dumansız plaj uygulamasına vatandaşlardan destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dumansız plaj uygulamasına vatandaşlardan destek

Dumansız plaj uygulamasına vatandaşlardan destek
04.06.2026 16:07  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da pilot olarak başlatılan dumansız plaj uygulaması vatandaşlardan olumlu tepki aldı. Sigara izmaritlerinin çevre kirliliğine yol açtığını belirten vatandaşlar, uygulamanın halka açık plajlarda yaygınlaştırılmasını istedi.

Antalya'da hayata geçirilen dumansız plaj uygulaması vatandaşlardan destek gördü. Uygulamayı değerlendiren vatandaşlar, sigara izmaritlerinin çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, özellikle halka açık plajlarda uygulamanın yaygınlaştırılmasını istedi.

Antalya'da pilot olarak uygulanmaya başlanan dumansız plaj uygulaması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Plajlarda sigara kullanımının sınırlandırılmasının hem çevrenin korunmasına hem de vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesine katkı sağlayacağını belirten vatandaşlar, uygulamanın devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yıllardır Beach Park'a geldiklerini belirten Engin Kara, sigara kullanmadığını belirterek, "Özellikle baktığımız zaman her yer sigara izmaritleri ile dolu oluyor. Sigara içmeyenler de bundan rahatsız oluyor. Bu uygulamayı yapanlara teşekkür ediyorum. Belediyeye ait halka açık plajlarda kesinlikle uygulanması gerekiyor. Sonuna kadar destekliyorum" dedi.

Uygulamayı desteklediğini söyleyen Metin Çolakoğlu ise sahilde ve taşların arasında çok sayıda sigara izmariti bulunduğunu belirterek, "Burası taşlık bir alan olduğu için temizliği çok zor. Bu nedenle uygulamanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Denetimlerin de yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Sigara kullanmadığını belirten Burcu Katrancıoğlu da, sahilde sigara izmariti görmekten rahatsız olduğunu ifade ederek, "Hem bizler hem de çocuklarımız için daha sağlıklı bir ortam olacak. Çok iyi bir proje, destekliyorum" şeklinde konuştu.

Arzu Utku ise yaz aylarında sahillerde sigara izmariti ve çeşitli atıkların çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, "Çocuklarımız açısından da çok güzel bir uygulama olmuş. İnşallah devam eder. Sahillerimizin temiz kalması gerekiyor. Burası Mavi Bayraklı çok güzel bir sahil. Turistlerin geldiği bu alanların temiz olması önemli" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, uygulamanın özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu halka açık plajlarda sürdürülmesini ve yaygınlaştırılmasını talep etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalya, Sağlık, Pilot, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dumansız plaj uygulamasına vatandaşlardan destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

17:03
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması Dosyası Ankara’ya gönderildi
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosyası Ankara'ya gönderildi
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:06:10. #7.12#
SON DAKİKA: Dumansız plaj uygulamasına vatandaşlardan destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.