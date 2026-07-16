Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda 5 farklı türe ait 28 yılan ilgi odağı oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 16 Temmuz Dünya Yılan Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yılanların ekosistemdeki önemine dikkat çekildi. Etkinlikte parktaki 5 farklı türe ait 28 yılan ise ilgi odağı oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altında bulunan 5 farklı türe ait 28 yılan, 16 Temmuz Dünya Yılan Günü dolayısıyla ziyaretçilerle buluşturuldu. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde yılanların yaşam şekilleri, beslenme alışkanlıkları, savunma davranışları ve ekosistemin sağlıklı işleyişine sundukları katkılar anlatıldı. Ziyaretçiler, yılanlar hakkında merak ettikleri sorulara da uzmanlardan yanıt alma fırsatı buldu. Doğal Yaşam Parkı'ndaki yılanların büyük bölümünün kaçak hayvan ticaretine yönelik operasyonlarda el konulduktan sonra parka getirildiği belirtildi. Bu canlıların türlerine uygun yaşam alanlarında uzman veteriner hekimler ve bakıcılar gözetiminde en iyi bakımla yaşamlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Etkinlikte, yılanların fare ve diğer kemirgen popülasyonlarını kontrol altında tutarak tarım alanlarının korunmasına ve doğal dengenin devamına önemli katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca toplumda yaygın olan yanlış inanışların aksine yılanların insanlara karşı saldırgan canlılar olmadığı, yalnızca kendilerini tehdit altında hissettiklerinde savunma amacıyla tepki verdikleri anlatıldı. - ANTALYA