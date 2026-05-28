Güvercin ölümlerini durdurmak için Nekropol Müzesine sonar ses sistemi kurulacak

28.05.2026 11:24  Güncelleme: 11:33
Antalya'daki Nekropol Müzesi'nde, güvercinlerin mahsur kalıp telef olması üzerine ekipler harekete geçti. Çatıya sonar ses sistemi kurulacak ve kuşların güvenli çıkışı sağlanacak.

Antalya'da antik şehir mezarların yer aldığı nekropolün tavan kısmına kurulan ve güvercinlerin mahsur kalıp telef olmasına neden olan kuşkonmaz ve ağ sistemi için harekete geçildi. Çatı seviyesinde iki panel kapağın açık tutularak kuş girmesini önleyici sonar ses sistemi kurularak içerideki kuşların rahat bir şekilde çıkmasının sağlanacağı bildirildi.

Attelia Antik Kenti'ne ait Doğu Nekropolü üzerinde inşa edilen ve mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan, yapılan protokolle tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçerek 2023 yılında ziyarete açılan Nekropol Müzesinde zarar gören kuşlar için yeniden çalışma yapılacak.

Strüktürel olarak çelik konstrüksiyon üzerine tasarlanmış olan ve özellikle dört cepheden hava sirkülasyonuna açık bir yapı özelliği taşıyan binada çatı seviyesinde sürekli olarak kuşların konumlanması nedeniyle alt seviyede yürüyüş yolları ve mezarların bulunduğu alanda kuş pisliklerinden dolayı sıkıntı yaşandı. Temizlikle başa çıkılamayan durum sebebiyle kalıcı çözüme yönelik olarak yapının kapalı mekanlar dışında kalan ve mezarların ile ziyaretçi yürüyüş yollarının üzerini kapatacak şekilde tüm iç tavan seviyesi çelik kafes tel ile kapatılarak kuşların iç konstrüksiyona girmesi önlendi.

Ancak mimariden kaynaklanan bazı tespit edilemeyen açıklıklardan kuşların girmeye devam etmesi sebebiyle ultrasonik kuş savar ses sistemi ve cephelerde tüneklemelerini önlemek amacıyla plastik kuş dikenleri yerleştirilip kuşların girmesi önlenmeye çalışıldı. Ayrıca ilave olarak tüm alınan önlemlere rağmen içeriye kuşların girdiği bazı açıklıklar da tespit edilerek tamamen kapatıldı.

Alınan tüm önlemlere rağmen müze etrafında vatandaşların yemlediği güvercinler, içeri girmemeleri için müzenin tavanına kurulan plastik dikenli tel ve ağ sistemine takılıp mahsur kalmaya başladı. Buradan çıkmayan onlarca güvercinin telef olduğu belirtilirken, kurtarılan bazı güvercinler ise yaralandı.

Ekipler harekete geçti

Yaşananların ardından Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri yeniden harekete geçti. Alınan tüm alınan önlemlere rağmen içeriye herhangi bir şekilde girecek olan kuşların çıkabilmesi amacıyla çatı seviyesinde iki panel kapağın açık tutularak kuş girmesini önleyici sonar ses sistemi kurularak içerideki kuşların rahat bir şekilde çıkmasının sağlanacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

