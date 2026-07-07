Otobüsle Bursa'dan Antalya'ya karton koliler ile 700 civciv gönderdiler - Son Dakika
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Otobüsle Bursa'dan Antalya'ya karton koliler ile 700 civciv gönderdiler

Otobüsle Bursa\'dan Antalya\'ya karton koliler ile 700 civciv gönderdiler
07.07.2026 12:51  Güncelleme: 13:01
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Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde, Bursa'dan getirilen yaklaşık 700 hindi ve tavuk civcivine el konulurken, taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, Bursa'dan otobüsle usulsüz şekilde taşınarak getirilen yaklaşık 700 adet hindi ve tavuk civcivine el konulurken otobüs firmasına cezai işlem uygulandı

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda ve canlı hayvan taşımacılığına karşı denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ve güvenlik görevlilerince Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan kontrollerde, Bursa'dan otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 700 adet civciv tespit edildi.

Orijin bilgileri bulunamadı

Civcivlerin orijin bilgilerinin belirsiz olması ve kuş gribi gibi salgın hastalık risklerine karşı alınan tedbirler kapsamında, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Yapılan incelemeler sonucunda civcivlere el konulurken, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, yapılan denetimlerle ilgili "Sabah saatlerinde terminalde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, kolilerin içinde hindi ve tavuk civcivi ele geçirildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdik" açıklamasını yaptı. Kaya, ilgili otobüs firmasına cezai işlem uygulandığını, belirterek denetimlerin insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Sağlık, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Otobüsle Bursa'dan Antalya'ya karton koliler ile 700 civciv gönderdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüsle Bursa'dan Antalya'ya karton koliler ile 700 civciv gönderdiler - Son Dakika
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