ASAT\'tan turizm bölgesinde gece mesaisi

11.04.2026 11:30  Güncelleme: 11:42
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Ilıca ve Çolaklı bölgelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 24 saat süren bu çalışmalar, turizm sezonunda su ihtiyacının karşılanmasını hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat'ın önemli turizm bölgeleri Ilıca ve Çolaklı'da içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla üç ayrı noktada eş zamanlı çalışma gerçekleştirdi. Gece saatlerinde de devam eden çalışmalar, 24 saat esasına göre yürütülerek tamamlandı.

ASAT Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalarla Ilıca ve Çolaklı mahallelerinde özellikle turizm sezonunda artan su ihtiyacının daha güçlü, kesintisiz ve verimli bir altyapı ile karşılanması hedefleniyor. ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, teknik ekiplerden bilgi aldı. Saha incelemeleri sırasında turizm bölgelerinde altyapının kesintisiz hizmet verebilmesinin önemine dikkat çeken Gülebay, hayata geçirilen yatırımların arıza risklerini azaltarak, hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

İsale hatları yenilendi, kollektör imalatları yapıldı

Sarılar Mahallesi hizmet sınırları içerisinde bulunan Su Üretim Tesisi'nde Çolaklı ve Ilıca mahallelerine su sağlayan mevcut isale hatlarında yenileme ve deplase çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Q900 ve Q800 çapındaki mevcut hatlar yenilenirken, Ilıca ve Çolaklı isale hatları için Q1000 çapında iki ayrı kollektör imalatı yapıldı. Tesis içerisindeki sondaj kuyularının yeni hatlara bağlantıları sağlanırken, yol geçişleri tamamlanarak mahallelere su iletimi kesintisiz şekilde sürdürülebilir hale getirildi.

Depoda mekanik sistemler yenilendi

Ilıca Mahallesi içme suyu deposunda ise ekonomik ömrünü tamamlayan mekanik enstrümanlar yenileriyle değiştirildi. Yapılan çalışmalarla deponun işletme güvenliği ve verimliliği artırıldı.

Scada Sistemi ile anlık izleme hedefleniyor

İlçe genelinde yaygınlaştırılması planlanan SCADA sistemi ile şebekenin anlık izlenmesi, kaçakların önlenmesi ve arızaların erken tespit edilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Ilıca'daki deponun giriş ve çıkış hatlarına ilerleyen süreçte debimetre montajı yapılması planlanıyor.

Kumköy Bulvarı'nda hat bağlantıları tamamlandı

Ilıca Mahallesi Kumköy Bulvarı üzerinde Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde yeni hat bağlantıları gerçekleştirildi. Mevcut şebeke hattı ile Evrenseki Turizm Bölgesi arasında T bağlantı imalatı, hat döşeme ve vana montajı tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

