Antalya'da Yasaklı Balıklara El Konuldu

Antalya'da bir depoda yapılan incelemede avlanması ve satışı yasak olan aralarında Kalkan ve Mavi Yüzgeçli Orkinos'un da bulunduğu 603 kilogram balığa el konuldu. Olayla ilgili idare işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı Muratpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli ile Antalya ili Muratpaşa ilçesinde bulunan bir balık deposunda ortak denetim yaptı.

Denetimde avlanması ve satışı yasak olan 13 adet Lambuka balığı, 13 adet Kalkan balığı ve 10 adet Mavi Yüzgeçli Orkinos olmak üzere toplam 603.2 kilogram su ürününe el konuldu. Yapılan tespitlere ilişkin olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından idari işlem yapıldı. - ANTALYA