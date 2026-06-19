Antalya'da Yasaklı Balıklara El Konuldu - Son Dakika
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Antalya'da Yasaklı Balıklara El Konuldu

19.06.2026 10:41
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Antalya'da yapılan denetimde 603 kg yasaklı balığa el konuldu, idari işlem başlatıldı.

Antalya'da bir depoda yapılan incelemede avlanması ve satışı yasak olan aralarında Kalkan ve Mavi Yüzgeçli Orkinos'un da bulunduğu 603 kilogram balığa el konuldu. Olayla ilgili idare işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı Muratpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli ile Antalya ili Muratpaşa ilçesinde bulunan bir balık deposunda ortak denetim yaptı.

Denetimde avlanması ve satışı yasak olan 13 adet Lambuka balığı, 13 adet Kalkan balığı ve 10 adet Mavi Yüzgeçli Orkinos olmak üzere toplam 603.2 kilogram su ürününe el konuldu. Yapılan tespitlere ilişkin olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından idari işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya'da Yasaklı Balıklara El Konuldu - Son Dakika

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