Gençlerin iklim krizi talepleri COP31\'e taşınıyor

Antalya'da kasım ayında dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya geleceği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP) 31'incisi, öncesinde Muratpaşa Belediyesi, Antalya'dan yükselen iklim taleplerini küresel gündeme taşımak için harekete geçti.

Muratpaşa Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle yürütülen program kapsamında gençler, kadınlar ve sivil toplum kuruluşları COP31 hazırlık sürecine dahil edildi. Antalya'da oluşturulacak politika önerilerinin, dünyanın en önemli iklim platformlarından biri olan COP31'e taşınması hedefleniyor.

Programın ilk ayağı, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenen COP Youth Antalya etkinliğiyle başladı. Farklı okullardan 150'nin üzerinde öğrencinin katıldığı programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

COP Youth Antalya kapsamında bir araya gelen gençler; iklim krizi, yerel politikalar ve demokratik katılım başlıklarında geliştirdikleri somut önerileri paylaştı. Programla, gençlerin yalnızca süreci takip eden bireyler değil, çözüm üreten ve karar alma mekanizmalarını etkileyen aktif aktörler olarak konumlanması hedefleniyor.

"Çevre mücadelesi bir yaşam biçimidir"

Etkinlikte konuşan Başkan Uysal, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve siyasi boyutları bulunan küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. Sanayileşme, ekonomik rekabet ve yüksek kar hırsının çevre sorunlarını derinleştirdiğini belirten Başkan Uysal, Rio Zirvesi, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası iklim politikalarının da istenilen sonuçları vermediğini söyledi.

Uluslararası iklim politikalarının daha adil ve etkili olması gerektiğini vurgulayan Başkan Uysal, çevre mücadelesinin aynı zamanda bir sorumluluk ve yaşam biçimi olduğunu belirtti. Başkan Uysal, "Kendi çevremizi temiz tutmak, kendi şehrimizi sürdürülebilir bir temizlikte tutmak, kendi ülkemizi ve mümkünse bütün dünyayı sürdürülebilir bir temizlikte tutmak, gücümüzün yettiği ölçüde bir duruş ve yaşam biçimidir" diye konuştu.

Türkiye'nin COP31 sürecindeki rolüne de değinen Uysal, Muratpaşa'da hayata geçirilen Çevreci Komşu Kart gibi çevre uygulamalarının ulusal ölçekte örnek teşkil ettiğini söyledi. Projeye katkı sunan tüm gençlere ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Uysal, COP31 sürecinin dünya, Türkiye ve Antalya için olumlu sonuçlar doğurmasını diledi.

COP31, kadın platformuyla devam edecek

Programın ikinci ayağı ise yine ASSİM'de düzenlenecek COP Women Antalya etkinliğiyle devam edecek. Kadınların iklim politikalarındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan programda, katılımcılar yerel ve küresel ölçekte iklim krizine yönelik çözüm önerilerini değerlendirecek. - ANTALYA