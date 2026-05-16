Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yavru lemur sevinci
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yavru lemur sevinci

16.05.2026 11:13  Güncelleme: 11:25
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda lemur ailesinin yeni üyesi 'Zabumafu', ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yavru lemur, annesiyle uyum sürecinde keyifli anlar yaşatıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı, lemur ailesinin yeni üyesi "Zabumafu" ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Sosyal yapıları ve hareketli halleriyle dikkat çeken lemurların yaşam alanında yaşanan renkli görüntüler, ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın en sevilen sakinlerinden olan lemurlar, doğal yaşam şartlarına uygun şekilde hazırlanan özel alanlarda yaşamlarını sürdürüyor. Günün büyük bölümünü hareket halinde geçiren lemurlar, kimi zaman güneşlenerek dinleniyor, kimi zaman ise kendi aralarındaki sosyal etkileşimlerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Grup halinde hareket etmeleri ve oyun dolu davranışları, doğal yaşamın samimi görüntülerini ortaya çıkarıyor.

Aileye yeni üye

Son günlerde lemur ailesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Parktaki hareketliliğin en dikkat çekici nedeni ise geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen yavru lemur oldu. Doğum ve bakım süreci park yetkilileri tarafından özenle yürütülen yavru lemur, bir süre annesiyle birlikte gözlem altında tutulduktan sonra yaşam alanına uyum sağlamaya başladı. Henüz annesinin kucağından ayrılmayan minik yavruya, "Zabumafu" ismi verildi. Yavrunun yeni ailesiyle yaşadığı özel anlar ise özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Park yetkilileri, lemurların genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakım süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtiyor. Doğal yaşam alanına uygun şartlarda yaşamlarını sürdüren lemurlar, ziyaretçilere hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle yavrunun da aralarına katılmasıyla birlikte parkta lemurlara olan ilgi her geçen gün artıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hayvanlar, Belediye, Yaşam, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
