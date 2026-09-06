Antalya Serik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Antalya Serik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, 3 dönüm alan zarar gördü

Antalya Serik\'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, 3 dönüm alan zarar gördü
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 3 dönümlük alana zarar verdi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm sazlık alan zarar gördü.

Yangın, Boğazkent Mahallesi'nde Manavgat ilçesi İlarma sınırında bulunan Ada Yüzü mevkisindeki sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen alevlere ekipler karadan müdahale etti. Yangının çevredeki kuru ot ve sazlık alanlara yayılmaması için yoğun çaba gösterildi.

Söndürme çalışmalarına Serik Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle destek verdi. İş makineleriyle yangın bölgesinde çalışma yapılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin önü kesildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında yaklaşık 3 dönüm sazlık alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Boğazkent, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Antalya, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya Serik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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