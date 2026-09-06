Antalya Serik'teki yangına 5 uçak ve 13 helikopterle müdahale sürüyor - Son Dakika
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Antalya Serik'teki yangına 5 uçak ve 13 helikopterle müdahale sürüyor

Antalya Serik\'teki yangına 5 uçak ve 13 helikopterle müdahale sürüyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek gökyüzünü kırmızıya bürüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, 450 personel yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Akbaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman dışı alanda yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle gökyüzü adeta kırmızı renge büründü.

Havadan ve karadan dev müdahale

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangını kontrol altına alabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Bölgede; 5 uçak ve 13 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personel aralıksız mücadele veriyor. Çevre sakinlerinde büyük tedirginliğe yol açan yangını söndürme çalışmaları, ekiplerin yoğun gayretiyle hem havadan hem karadan sürüyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Antalya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya Serik'teki yangına 5 uçak ve 13 helikopterle müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'teki yangına 5 uçak ve 13 helikopterle müdahale sürüyor - Son Dakika
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