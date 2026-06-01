Apollon Tapınağı Gece Ziyaretlerine Açıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Apollon Tapınağı bugünden itibaren gece ziyaretlerine açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında, 1 Haziran - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Didim Apollon Tapınağı, gece ziyaretçilerini ağırlayacak. Tarihin eşsiz atmosferini yıldızların altında deneyimlemek isteyen misafirler için ören yeri akşam saatlerinde de ziyaret edilebilecek. Gişe kapanış saati 20.30, Ören yeri kapanış saati 21.00 olarak belirlenirken, ışıklandırılmış tarihi dokusuyla Apollon Tapınağı, ziyaretçilerine unutulmaz bir kültür ve tarih yolculuğu sunacak. - AYDIN