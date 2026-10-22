Ardahan'da etkili olan dolu ve sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu - Son Dakika
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Ardahan'da etkili olan dolu ve sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

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Ardahan kent merkezinde etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, araçlarını doludan korumak isteyenler kapalı alanlara sığındı.

Ardahan'da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan kent merkezinde etkili olan yağışlı hava, sağanak ve dolu yağışıyla kendini gösterdi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığınırken, dolu taneleri cadde ve sokaklarda etkili oldu.

Bir anda bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlarını doludan korumak için kapalı alanlara akın ettiler.

Kaynak: İHA
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