Ardahan'da yılın ilk karı etkili oldu, park halindeki araçlar karla kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ardahan'da yılın ilk karı etkili oldu, park halindeki araçlar karla kaplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ardahan\'da yılın ilk karı etkili oldu, park halindeki araçlar karla kaplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Ardahan\'da yılın ilk karı etkili oldu, park halindeki araçlar karla kaplandı
Haber Videosu

Ardahan kent merkezinde yılın ilk karı akşam saatlerinde etkili oldu ve cadde ile sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yağışın artmasıyla park halindeki araçların üzeri de karla kaplanırken kentte kartpostallık kış görüntüleri ortaya çıktı.

Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, kış mevsiminin gelişini hissederken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ardahan kent merkezinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde kış manzaraları oluşurken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesine neden oldu.

Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı. Kentte kış mevsiminin habercisi olan ilk kar yağışı, kentte beyaz bir manzara oluştururken, bölge halkı için de kış hazırlıklarının artık hız kazanacağı dönemin başladığını gösterdi.

Kaynak: İHA
ArdahanGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Citibank’a silahlı saldırı Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü Citibank'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
00:12
11 üniversiteye yeni rektör atandı
11 üniversiteye yeni rektör atandı
23:47
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
18:37
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 01:39:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Ardahan'da yılın ilk karı etkili oldu, park halindeki araçlar karla kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android