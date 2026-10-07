Ardahan Damal'da ölü ineğin etrafında beslenen kurtlar cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Ardahan Damal'da ölü ineğin etrafında beslenen kurtlar cep telefonuyla görüntülendi

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Ardahan Damal\'da ölü ineğin etrafında beslenen kurtlar cep telefonuyla görüntülendi
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Ardahan Damal'da bir kişi, tarladaki ölü ineğin çevresinde toplanan kurtları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kurtların traktör sesiyle kısa süre uzaklaşıp dönerek beslenmeye devam ettiği, yetkililerin yaban hayvanlarına yaklaşılmaması uyarısı yaptığı belirtildi.

Ardahan'da kurtların tarladaki ölü ineğin etrafını sarıp beslendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Damal ilçesi Yukarı Gündeş köyünde tarlasına traktörü ile giden şahıs tarlada hareketsiz haldeki ineğin çevresinde kurtların toplandığını fark etti. Vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İneğin çevresini sarıp beslenen kurtların zaman zaman çevreyi kontrol ettiği, ardından yeniden ineğin yanına gelerek beslenmeye devam ettiği görüldü. Kurtların traktörün sesini duyup kısa süreli uzaklaşıp bekleyişe geçtiği anlar dikkat çekti.

Yetkililer kurtların görüldüğü bölgelerde vatandaşların yaban hayvanlarına yaklaşmaması ve özellikle hayvanların beslenme sırasında rahatsız edilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: İHA
HayvanlarGüvenlikArdahanGüncelYaşamÇevreDamalDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan Damal'da ölü ineğin etrafında beslenen kurtlar cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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