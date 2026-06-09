Üniversite öğrencileri, Kura Nehri çevresinde çöp topladı

Ardahan Üniversitesi Gastronomi bölümü öğrencileri, Kura nehri çevresinde çöp topladı.

Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim üyesi Bilge Sayın ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim üyesi Yağmur Artan öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Kura Nehri kıyısındaki parkta çöpleri topladı.

Gönüllü olarak bir araya gelen öğrenciler, nehir boyunca yürüyerek çevreye gelişigüzel atılan atıkları topladı.

Etkinlik kapsamında plastik şişeler, cam parçaları, ambalaj atıkları ve çeşitli çöpler toplanarak geri dönüşüm ve atık toplama noktalarına ulaştırıldı. Öğrenciler, temiz bir çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek vatandaşları çevreyi temiz tutmaya davet etti.

Öğretim üyesi Bilge Sayın, son yıllarda çevrede ciddi bir kirlilik ortaya çıkmaya başladığını belirterek, "Tamamen gönüllülük esaslı başladığımız bu küçük aktivite biraz büyüdü ve öğrencilerimiz de katıldı. Rahatsız oluyorduk gördüğümüz durumdan ve görüntüden. Şunu dedik biz bir aktivite yapalım ve bu çevreyi güzelleştirmek adına. Hocamla birlikte gönüllülük kapsamında başlattığımız bu etkinlik farklı bir oluşuma dönüştü, bizim için de güzel oldu. Bu etkinliğe katkı sağlayan başta öğrencilerimiz olmak üzere belediye ekiplerine ve genç tema grubuna teşekkür ediyoruz. Çevremizde gördüğümüz durumdan rahatsız olduğumuz için bu çöp toplama etkinliğini başlattık. Şu anda Kura nehri kıyısında temizlik yapıyoruz ve bu etkinliğimiz ilerleyen günlerde devam edecek." dedi.

Öğretim üyesi Yağmur Artan ise, piknik yaptığımız Yalnızçam ormanlarında bu güzel doğanın güzelliğini bozan çöplere denk geldik ve burayı neden temizlemeyelim dedik ve bu etkinliğe başladık dedi. Artan, "Çevredeki çöpler bizi gerçekten çok rahatsız ediyordu. Özellikle arazide otlayan hayvanların çevreye gelişi güzel atılan atık torbaları yediğini hem de camların bu hayvanların ayağına batma riskinin olduğunu da fark ettik. Neden bu güzelliği korumayalım dedik ve gençlerle birlikte bu güzel havada bu temizliğe karar verdik. Amacımız bu güzel doğayı korumak" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, bu tür farkındalık çalışmalarının sadece çevrenin temizlenmesine değil, toplumda çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağladığını ifade etti. Nehir kıyısında gerçekleştirilen temizlik çalışması sonunda çok sayıda çöp torbası doldurulurken, bölge daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Öğrenciler, çevre temizliği konusunda duyarlılığın artırılması için benzer etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Yetkililer de çevrenin korunmasında gönüllü çalışmaların önemine dikkat çekerek etkinliğe katkı sağlayan öğrencilere teşekkür etti. - ARDAHAN