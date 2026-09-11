Arıcak'ta koruma altındaki dağ keçileri doğal ortamında görüntülendi
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde koruma altında bulunan dağ keçileri, doğa fotoğrafçısı Rıdvan Güler tarafından görüntülendi. Kayalık ve sarp arazide ilerleyen keçilerin görüntüleri, bölgedeki zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altında bulunan dağ keçileri doğa fotoğrafçısı Rıdvan Güler tarafından görüntülendi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaban hayatının önemli türleri arasında yer alan dağ keçileri görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında gözlemlenen keçiler, Rıdvan Güler'in kamerasına yansıdı.
Kayalık ve sarp arazide ilerleyen dağ keçilerinin görüntüleri, bölgedeki zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Koruma altında bulunan türler arasında yer alan dağ keçilerinin doğal ortamlarında görüntülenmesi dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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