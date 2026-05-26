Arnavutköy'de ormanlık alanda kanadı kırık flamingo bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutköy'de ormanlık alanda kanadı kırık flamingo bulundu

Arnavutköy\'de ormanlık alanda kanadı kırık flamingo bulundu
26.05.2026 09:11  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda kanadı kırık halde bulunan flamingo, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarılarak belediye ekiplerine teslim edildi. Tedavisi yapılacak flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda kanadı kırık halde bulunan flamingo, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Arnavutköy Belediyesi ekiplerince ilk müdahalesi yapılan flamingonun sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Olay, Arnavutköy ilçesi Boyalık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık arazide dolaşan Doğan Kibar isimli vatandaş, yerde hareketsiz duran flamingoyu fark etti. Yakından kontrol eden vatandaş, flamingonun kanadının kırık olduğunu fark etti. Kanatlarındaki renklerden dolayı dikkat çeken flamingoyu bir süre takip ettikten sonra uçamadığını fark edince belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Arnavutköy Belediyesine bağlı ekipler gelerek flamingoyu teslim aldı ve belediyeye ait sahipsiz hayvan barınağında müdahalelerinin gerçekleştirileceği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan flamingonun sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

"Flamingoyu ilk defa gördüm"

Flamingoyu görünce şaşırdığını belirten Doğan Kibar, "Doğa koruma ekiplerine haber verdik. İnşallah kanadı iyileşir ve tekrar doğaya bırakılır. Buralarda leylek görüyorduk ama flamingoyu ilk defa gördüm. Kanatlarının kırmızı olması müthiş bir güzellik. Daha önce flamingoları uçarken görmüştüm ama bu kanadı kırık olduğu için düşmüş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Hayvan Hakları, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Arnavutköy'de ormanlık alanda kanadı kırık flamingo bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı operasyonda “5 lira“ detayı Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda "5 lira" detayı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi Montella, Arda Güler kararını verdi
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 09:57:05. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de ormanlık alanda kanadı kırık flamingo bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.