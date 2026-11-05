Artvin Arhavi'de 4 ölümlü heyelan sonrası tünelin tamamlanan bölümü ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Artvin Arhavi'de 4 ölümlü heyelan sonrası tünelin tamamlanan bölümü ulaşıma açıldı

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Artvin Arhavi\'de 4 ölümlü heyelan sonrası tünelin tamamlanan bölümü ulaşıma açıldı
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Artvin'in Arhavi ilçesinde 2024'te 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nda yapımına başlanan tünelin tamamlanan bölümü dün gece trafiğe açıldı. Proje, heyelan kaynaklı ulaşım aksaklıklarını önlemeyi ve güvenli ulaşım sağlamayı amaçlıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 2024 yılında 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla Karadeniz Sahil Yolu'nda yapımına başlanan tünel tamamlanarak trafiğe açıldı.

Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde 8 Aralık 2024'te meydana gelen heyelanda, Giresunlu 4 gencin bulunduğu otomobil toprak altında kalmıştı. Araçta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, 36 saat süren çalışmaların ardından çıkarılmıştı.

Heyelanın ardından bölgede yapılan incelemelerde, yamaçtaki riskin devam etmesi ve riskli alanın tamamen temizlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle ulaşımın tünelle sağlanmasına karar verildi.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kazı, dolgu ve altyapı imalatları gerçekleştirildi. Heyelan riski bulunan kesimde ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla inşa edilen tünelde çalışmalar tamamlandı.

Tünelin dün gece itibarıyla hizmete açılmasıyla araç geçişleri yeni güzergahtan sağlanmaya başlandı.

Çift tüplü aç-kapa tünel projesinde çalışmalar sürerken, tamamlanan bölüm dün gece itibarıyla araç geçişlerine açıldı. Böylece ulaşım, tünelin hizmete alınan bölümünden sağlanmaya başlandı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki uluslararası taşımacılık açısından da önem taşıyan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki projenin tamamlanmasıyla, heyelan kaynaklı ulaşım aksaklıklarının önüne geçilmesi ve sürücülere daha güvenli ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Karadeniz Sahil YoluOtomobilArhaviArtvinGüncelÇevreSon Dakika

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