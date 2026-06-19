Artvin\'de Samuray Arıcıkları Doğaya Salındı

Artvin'de tarım ve orman alanlarında zarara yol açan kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadele kapsamında, laboratuvar ortamında üretilen 11 binden fazla samuray arıcığı doğaya salındı.

Artvin başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde son yıllarda birçok ilde tarım alanları için önemli bir tehdit haline gelen kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadele kapsamında Artvin'de biyolojik mücadele çalışmaları sürüyor. Tarımsal üretimde verim ve kalite kayıplarına neden olan zararlıya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 11 binden fazla samuray arıcığı doğaya bırakıldı.

Anavatanı Uzak Doğu olan ve Türkiye'de ilk kez Karadeniz Bölgesi'nde görülen kahverengi kokarca, başta fındık olmak üzere meyve, sebze ve birçok tarım ürününde ciddi ekonomik kayıplara yol açıyor. Son yıllarda hızla yayılan zararlı tür, üreticiler için önemli sorunlardan biri haline gelirken, mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen kahverengi kokarcanın doğal düşmanı Trissolcus japonicus (samuray arıcığı), zararlının yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelliyor. Bu kapsamda 2026 yılı programında hedeflenen 20 bin adet üretimin 11 binden fazlası tamamlanarak Artvin'in Arhavi ve Borçka ilçelerindeki sahalarda doğaya salındı.

Salım programına Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tekin Işık, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdür Vekili Turgay Vatan, Arhavi Orman İşletme Müdürü Fuat Bilgin, Borçka Orman İşletme Müdürü Çetin Yılmaz ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı teknik personeli katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında laboratuvar ortamında üretilen samuray arıcıklarının doğaya bırakılmasıyla zararlının yumurtalarının doğal yollarla etkisiz hale getirilmesi ve popülasyonunun baskı altına alınması hedefleniyor. - ARTVİN