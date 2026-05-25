Atakum Kurban Bayramı\'na hazır

Atakum Belediyesi ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat bir şekilde geçirebilmeleri için mesaisine devam ediyor.

Atakum Belediye ekipleri, vatandaşların en hijyenik şartlarda ibadet yapabilmesi için merkez ve kırsal mahallelerdeki camilerde detaylı bir temizlik çalışması yürüttü. Mesaisi Kurban Bayramı'nda da devam edecek olan ekipler, bayram boyunca vatandaşlardan gelen şikayetleri ve talepleri değerlendirip kısa sürede çözüme kavuşturacak.

Öte yandan, Atakum Belediyesi ve Atakum Kaymakamlığın tarafından oluşturulan ortak komisyonda vatandaşların kurban ibadetlerini yapacağı alanlar da belirlendi. Körfez, İstiklal, İncesu, Kesilli mahallelerinde ve Taflan'da belirlenen noktalarda talep eden vatandaşlara kurban kesim hizmeti sunulacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Sosyal ve Yardım işler Müdürlüğümüzle 27 tane kırsalda 29 tane de Atakum merkezdeki camilerimizin iç temizliğini yaptırdık. Bahçe temizliklerini Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiriyoruz. Temizlik ve bakım işlemlerimizi arefe gününde bitirmiş olacağız. Onun haricinde arefe günü merkez mezarlıklarımız önünde kurulacak stantlarla, mezarlıkları ziyarete gelen vatandaşlarımıza çiçek desteği sağlayacağız. Diğer taraftan Zabıta Müdürlüğümüzce oluşturulan ekiplerle 4 gün boyunca gelen şikayetleri değerlendireceğiz. Bunun için Kurban Bayramı'na özel iki ekip oluşturduk. Kurbanla ilgili yapılan şikayetleri değerlendirecek ve ilgili makamlara ulaştıracaklar. Belediyemiz ve Atakum Kaymakamlığınca oluşturulan komisyonla ilçemizdeki kurban kesim yerlerini belirledik. Körfez, İstiklal, Kesilli, İncesu mahallelerimizde ve Taflan'da kurban kesim yerimiz var. Bunlar özel kesim yerleridir. Vatandaşlarımız isterlerse buradan hizmet alabilecek. Yine Temizlik işleri Müdürlüğümüz tarafından kesilen kurban atıkları, kırsal mahallelerde açılan çukurlara defnedilecek. Kurban Bayramı hazırlıklarımız bu şekilde devam etmektedir. Ben bütün Atakum halkının Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Kesilen kurbanların kabul olmasını diliyorum ve tüm çalışanlarımızın da Kurban Bayramı'nı sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde geçirmelerini diliyorum" dedi. - SAMSUN