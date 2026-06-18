Aydın'ın doğu bölgelerine bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.06.2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren, Aydın'ın doğu ilçelerinde (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. - AYDIN
Son Dakika › Çevre › Aydın'a Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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