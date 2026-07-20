Aydın Büyükşehir 17 ilçede yol çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede eş zamanlı yürüttüğü yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirirken, Başkan Özlem Çerçioğlu yatırımların kent genelinde aralıksız süreceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarıyla hayata geçirilen yatırımlarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor. Çalışmalar güncel olarak; Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Göksu, Ara Güler ve Şehit Cemil Gider Caddelerinde, Turgut Özal, Zeytin Dalı, Kızılçay ve Yaşar Kemal Bulvarlarında, Gözpınar, Dereköy, Zeytinköy, Eğrikavak, Musluca ve Baltaköy Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde Ovacık ve Doğandere Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Bozdoğan ilçesinde Başalan, Kemer, Çamlıdere, Başalan ve Körteke Mahallelerinde, Söke ilçesinde Kisir Mahallesi'nde, Germencik ilçesinde Peynirci Caddesi'nde ve Dağkaraağaç Mahallesi'nde, Karacasu ilçesinde Yaykın, Ataköy, Yukarı Görle ve Bingeç Mahallelerinde, Koçarlı ilçesinde Timinciler ve Çulhalar Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Gencelli, Belenova, Azizabat ve Yöre Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde Soğucak ve Caferli Mahallelerinde, Didim ilçesinde Yoran, Necmettin Erbakan ve Ata Caddelerinde, Yeşiltepe ile Akbük Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Cumayanı ve Ahatlar Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Atatürk Caddesi'nde, Çine ilçesinde Bedirler ve Mutaflar Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Eskihisar Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesinde Karacaören ve Mestanlar Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Arzular Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Ulaşım yatırımlarımızı vatandaşlarımızla buluşturuyor, çalışmalarımızı kentimize kazandırıyoruz. Kentimizin dört bir yanında yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN