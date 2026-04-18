Didim Akbük\'te yol yenileme çalışmaları başladı

18.04.2026 10:00  Güncelleme: 10:01
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim'in Akbük Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının ardından başlattığı yol yenileme yatırımıyla ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Ekipler, kazı işlemlerinin ardından sıcak asfalt serimi ve kaldırım yapımı gerçekleştirecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yenileme çalışmaları başlatıldı. ASKİ tarafından bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sahaya indi. Ekipler, uzun ömürlü ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla kazı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından güzergahta sıcak asfalt serimi ve kaldırım yapımı gerçekleştirilecek. Ayrıca yol çizgi çalışmaları ve trafik düzenlemeleri de yapılarak yolun modern ve güvenli bir şekilde hizmete sunulması sağlanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde yatırımların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Kentimizin dört bir yanında eş zamanlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Hemşehrilerimiz için üretmeye, hizmetlerimizi kentimizin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

