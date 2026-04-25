Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği
Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği

Aydın\'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği
25.04.2026 09:35  Güncelleme: 09:36
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde cadde ve mahallelerde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Özlem Çerçioğlu "17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde cadde ve mahallelerde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Özlem Çerçioğlu "17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmaları kentin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde İzmir, Anadolu, Sebahattin Ali, Batı Aydın, Doğu Aydın ve Zeytin Dalı bulvarları ile Kemer Mezarlığı, A1 kanal yolu, Paşa Yaylası, Eğrikavak Mahallesi ve Fidanlık Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. Didim ilçesinde 1001. Cadde, Aşık Veysel Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve Akbük Mahallesi'nde çalışmalar sürerken, Söke ilçesinde Fatih ve Adnan Kahveci caddeleri ile kırsal mahallelerde yol yenileme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Nazilli'de Hacı Nuri Caddesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda çalışmalar devam ederken, Kuşadası'nda 3580. Cadde'de, Yenipazar'da İlyas Caddesi ve Koyunlar Mahallesi'nde çalışmalar yürütülüyor. Koçarlı, Germencik, Buharkent, Kuyucak, İncirliova, Karacasu, Köşk, Sultanhisar, Çine ve Bozdoğan ilçelerinde de birçok mahallede eş zamanlı yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar geniş bir alanda sürdürülen çalışmalar ile ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımların artarak süreceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında alt ve üstyapı yatırımlarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Hizmetle büyüyen Aydın için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği - Son Dakika

Anıtkabir’le ilgili tartışılan öneri Karşı çıkan da var, destekleyen de Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
9 estetikle kendini baştan yaratan katil polisten kaçamadı 9 estetikle kendini baştan yaratan katil polisten kaçamadı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
TMSF talep etti, 152 milyonluk lüks yata el konuldu TMSF talep etti, 152 milyonluk lüks yata el konuldu
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

09:10
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
09:09
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
09:03
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
08:29
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz
Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
08:28
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
07:28
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
