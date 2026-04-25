Aydın\'da 17 ilçede eş zamanlı yol seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde cadde ve mahallelerde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Özlem Çerçioğlu "17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmaları kentin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde İzmir, Anadolu, Sebahattin Ali, Batı Aydın, Doğu Aydın ve Zeytin Dalı bulvarları ile Kemer Mezarlığı, A1 kanal yolu, Paşa Yaylası, Eğrikavak Mahallesi ve Fidanlık Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. Didim ilçesinde 1001. Cadde, Aşık Veysel Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve Akbük Mahallesi'nde çalışmalar sürerken, Söke ilçesinde Fatih ve Adnan Kahveci caddeleri ile kırsal mahallelerde yol yenileme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Nazilli'de Hacı Nuri Caddesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda çalışmalar devam ederken, Kuşadası'nda 3580. Cadde'de, Yenipazar'da İlyas Caddesi ve Koyunlar Mahallesi'nde çalışmalar yürütülüyor. Koçarlı, Germencik, Buharkent, Kuyucak, İncirliova, Karacasu, Köşk, Sultanhisar, Çine ve Bozdoğan ilçelerinde de birçok mahallede eş zamanlı yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar geniş bir alanda sürdürülen çalışmalar ile ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımların artarak süreceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında alt ve üstyapı yatırımlarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Hizmetle büyüyen Aydın için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN