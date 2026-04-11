Aydın'a 260 milyonluk alt yapı yatırımı

11.04.2026 12:51  Güncelleme: 12:52
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hazırlanan projelerle Aydın genelinde toplam 260 milyon lirayı aşan altyapı yatırımları gerçekleştirilecek. Söke, Efeler, Kuyucak ve Köşk ilçelerinde çeşitli altyapı projeleri hayata geçirilecek.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak İller Bankası'na sunulan projeler kapsamında Aydın genelinde toplam 260 milyon lirayı aşan altyapı yatırımı hayata geçirilecek.

Projeler kapsamında Söke, Efeler, Kuyucak ve Köşk ilçelerinde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu altyapı yatırımları gerçekleştirilecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 3 bin 300 metre kanalizasyon hattı, Sazlı Mahallesi'nde ise 475 metre yağmur suyu hattı yapılacak. Projenin toplam yatırım maliyeti 47 milyon 425 bin Türk Lirası olacak.

Efeler ilçesinde Tepecik, Ovaeymir ve Kadıköy mahallelerini kapsayan projede 6 bin 900 metre kanalizasyon hattı ve 5 bin 120 metre terfi hattı yapılacak. Ayrıca, Tepecik ve Ovaeymir mahallelerinde terfi merkezleri inşa edilecek. Projenin toplam yatırım maliyeti 62 milyon Türk Lirası olarak planlandı.

Kuyucak ilçesi Pamukören Mahallesi'nde gerçekleştirilecek proje kapsamında 40 bin 710 metre içme suyu hattı ile 39 bin 920 metre tatlı su şebeke hattı yapılacak. Projenin toplam yatırım maliyeti 50 milyon 400 bin Türk Lirası olacak.

Köşk ilçesinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ilçe genelinde içme suyu altyapısı yenilenecek. Projenin toplam yatırım maliyeti 100 milyon 800 bin Türk Lirası olacak.

Başkan Çerçioğlu: Aydın'ın geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın tüm ilçelerinde altyapı yatırımlarına devam edeceklerini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. ASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projeler ile kentimizin altyapısını güçlendiriyor, geleceğe yönelik yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

