Aydın'da Biyoteknik Mücadele İçin Tuzaklar Dağıtıldı - Son Dakika
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Aydın'da Biyoteknik Mücadele İçin Tuzaklar Dağıtıldı

Aydın\'da Biyoteknik Mücadele İçin Tuzaklar Dağıtıldı
24.07.2026 11:50
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Aydın'da Akdeniz meyvesineğiyle mücadele için 13.600 biyoteknik tuzak üreticilere teslim edildi.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da Akdeniz meyvesineği ile biyoteknik mücadele amacıyla yüzde 75 bakanlık destekli olmak üzere toplam 13 bin 600 kitlesel yakalama tuzağı üreticilere teslim edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Akdeniz meyvesineği ile mücadele kapsamında hazırlanan proje doğrultusunda üreticilere biyoteknik tuzak desteği sağlandı. İl genelinde yürütülen çalışma kapsamında, eylem planı çerçevesinde yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, yüzde 25'i ise üretici katkı payıyla karşılanan toplam 13 bin 600 adet Akdeniz Meyvesineği Kitlesel Yakalama Tuzağı üreticilere teslim edildi. Kimyasal mücadeleye alternatif olarak uygulanan biyoteknik yöntemlerle zararlı popülasyonunun kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtilirken, çevre dostu uygulamalar sayesinde sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, güvenilir gıda üretiminin artırılması ve sağlıklı üretim şartlarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın'da Biyoteknik Mücadele İçin Tuzaklar Dağıtıldı - Son Dakika

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