Aydın\'da bu geceden itibaren 21-50 kg/m2 yağış bekleniyor, Meteoroloji uyardı

Aydın'da bu geceden itibaren 21-50 kg/m2 yağış bekleniyor, Meteoroloji uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Aydın il genelinde bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar uyarıldı, yağışların yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Aydın'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın il genelinde bu gece saatlerinden görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların yarın (14.10.2026 Çarşamba) öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
Kaynak: İHA
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