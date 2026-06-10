Aydın'da yılın ilk Caretta Caretta yuvası tespit edildi - Son Dakika
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Aydın'da yılın ilk Caretta Caretta yuvası tespit edildi

Aydın\'da yılın ilk Caretta Caretta yuvası tespit edildi
10.06.2026 11:41  Güncelleme: 11:43
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Aydın'ın Didim ilçesinde, deniz kaplumbağalarının düzenli yuvalama alanları dışında kalan bir bölgede bu yılın ilk Caretta Caretta yuvası tespit edildi. Yuva, yetkililer ve EKODOSD iş birliğiyle koruma altına alındı.

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının düzenli yuvalama alanları dışında kalan Aydın bölgesinde, bu yılın ilk Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası yuvası müjdesi Didim Mavişehir Huzur Sitesi Plajı'ndan geldi.

Kaplumbağanın karaya çıktığı plajın yanında evi bulunan Hasan Tolga Çalık, Caretta carettayı görünce durumu yetkililere bildirdi. Yapılan kontrollerin ardından yuva alanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği ekipleri, Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve EKODOSD iş birliğiyle koruma altına alındı. Ayrıca vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla uyarıcı ve bilgilendirici posterler asıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Aydın bölgesi deniz kaplumbağalarının düzenli yuvalama alanı dışında kalmasına rağmen, son yıllarda Caretta Carettaların tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi. İlk kez 2012 yılında Kuşadası sahillerine yuvalayan Carettalar, sonraki yıllarda başta Kuşadası olmak üzere Didim, Selçuk Pamucak, Özdere, Ürkmez sahillerinde de yuvalamaya başladı. Geçtiğimiz yıl Aydın kıyılarında 13 yuva tespit edilmişti. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle deniz kaplumbağalarının bölgeye gelişi gecikti. Aydın'da ilk yuva Didim Mavişehir'de bulunan huzur Plajı'nda tespit edildi. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile oraya gidip yuvayı belirledik. Koruma kafesi ile yuva koruma altına alındı. Bu yıl Aydın kıyılarında daha çok yuva tespit edilmesini ve yavruların güvenle denize ulaşmasını umut ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Dünya, Yaşam, Çevre, Didim, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da yılın ilk Caretta Caretta yuvası tespit edildi - Son Dakika

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