Aydın'da Çöp Problemi Yangın Tehlikesi Doğuruyor - Son Dakika
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Aydın'da Çöp Problemi Yangın Tehlikesi Doğuruyor

Aydın\'da Çöp Problemi Yangın Tehlikesi Doğuruyor
14.06.2026 08:16
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İkizdere Barajı'ndaki cam ve plastik atıklar, yaz aylarında yangın riskini artırıyor. Vatandaşlar duyarlı olmaya davet ediyor.

Kuruyan otların arasındaki cam ve plastik atıklar, sıcak yaz günlerinde adeta birer mercek gibi ısıyı toplayarak yangına davetiye çıkarırken, doğaya atılan çöplere tepki gösteren vatandaşlar da duyarlı olmaya davet etti.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'ın şehir merkezine yakın serinleme bölgelerinden olan İkizdere Barajı bölgesi bilinçsiz kişiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi. Gerek hafta sonu gerekse hafta içi denize ve yaylaya gidemeyenler için alternatif serinleme yeri olarak görülen bölgedeki çöplere dikkat çeken vatandaşlar ise yangın riskine dikkat çekerek duyarlılık çağrısında bulundu.

Özellikle cam ve plastik şişelerin birer mercek gibi ısı topladığına ve kuru otları tutuşturduğunu ifade eden vatandaşlar, çöplerin yangına davetiye çıkardığına dikkat çekerek tepki gösterdi.

Uzmanlar, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu günlerde doğaya bırakılan şeffaf plastik ve cam şişelerin içindeki su kalıntılarıyla birlikte birer mercek görevi gördüğünü ve güneş ışığının altındaki kuru otları saniyeler içinde tutuşturarak orman yangınlarına neden olabildiğini hatırlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

İkizdere, 3. Sayfa, Plastik, Yaşam, Çevre, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da Çöp Problemi Yangın Tehlikesi Doğuruyor - Son Dakika

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