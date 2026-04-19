Aydın'da Flamingolar Tarlalarda - Son Dakika
Aydın'da Flamingolar Tarlalarda

Aydın\'da Flamingolar Tarlalarda
19.04.2026 10:53
Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla tarlalarda ortaya çıkan flamingolar, eşsiz bir manzara sundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan tarlalar, flamingoların beslenme noktası haline gelirken, sürü halinde tarlalarda gezen allı turnalar görsel şölen oluşturdu.

Son günlerde Aydın genelinde etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle, uzun yıllar kuraklıkla mücadele eden Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlar yaşandı. Aydın'ın ortasından kıvrılarak geçen ve Ege Denizi'ne dökülen nehrin su taşıması bir yandan üreticileri sevindirirken bir yandan da yaşanan taşkınlar sonucu birçok arazi sular altında kaldı. Adeta deniz gibi görünen tarlalar ise halk arasında allı turna olarak bilinen flamingoların beslenme noktası haline geldi. Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi yolu üzerindeki tarlaların misafiri olan flamingolar, görsel şölen oluşturdu. İlçenin sulak alanlarında yıllardır beslenen ve 'Söke Ovası'nın balerinleri' olarak nitelendirilen allı turnalar, suların kapladığı tarlalara indi. Balerin gibi süzülen flamingolar Söke Ovası'nda eşsiz manzara oluşturdu. İnce bacakları ve uzun boyunları ile tarlalarda balerin gibi süzülen flamingolar ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde flamingoların sular altındaki tarlalarda beslendiği görüldü.

İlk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade eden Burunköy Mahallesi sakinlerinden Barış Karmacı; "Flamingolar çok nadir olarak böyle gelirler. Yağışlardan dolayı şimdi buradalar sanırım. Menderes taştı, bazı noktalardan patlak verdi. Flamingolar bu şekilde bana hiç denk gelmemişti. Sular taşınca flamingolar buraya gelmeye başladı. Buralar tarlaydı. Taşkın olunca, göle döndü. Deniz gibi oldu. Daha sonra su kuşları geldi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Aydın'da Flamingolar Tarlalarda - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydın'da Flamingolar Tarlalarda - Son Dakika
