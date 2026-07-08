Aydın'da Yangın Riski Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Yangın Riski Devam Ediyor

Aydın\'da Yangın Riski Devam Ediyor
08.07.2026 10:25
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Yazıkent'te yangın kontrol altına alındı, rüzgar etkisi devam ediyor. Meteoroloji uyardı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi'nde dün ziraat ve otluk alanda çıkan rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak 8 saatte kontrol altına alınabilen yangının ardından Meteoroloji'nin bölgeye ilişkin orman hava tahmin raporuna göre, gün içerisinde rüzgarın hamleli olarak saatte 50 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Yazıkent Mahallesi'nde dün çıkan ziraat ve otluk alan yangınında söndürme çalışmalarını zorlaştıran kuvvetli rüzgarın, bugün de bölgede etkisini sürdüreceği bildirildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan Yazıkent bölgesine ait orman hava tahmin raporuna göre, 8 Temmuz Çarşamba günü (bugün) bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 36 dereceye ulaşması beklenirken, özellikle öğle saatlerinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 20 ila 30 kilometre hızla eseceği, hamleli olarak ise saatte 40 ila 50 kilometre hıza ulaşacağı tahmin edildi. Raporda, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkili olacak rüzgarın gün boyunca yön değiştirerek etkisini sürdüreceği belirtilirken, 09.00-12.00 saatleri arasında hamleli rüzgarın 35-45 kilometre, 12.00-15.00 saatleri arasında ise 40-50 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Akşam saatlerinde de rüzgarın hamleli olarak 35-45 kilometre hızla eseceği öngörüldü.

Meteoroloji verileri, yangın riskinin sürdüğü bölgede özellikle öğle saatlerinde kuvvetli ve hamleli rüzgarın etkili olacağını gösterirken, yetkililer vatandaşların ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakmamaları, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yazıkent, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da Yangın Riski Devam Ediyor - Son Dakika

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