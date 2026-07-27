Büyükşehir’den Yenipazar’da ulaşımı rahatlatacak yol hamlesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar Mestanlar Mahallesi ve çevre mahallelere ulaşımı sağlayan yolda genişletme ve asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenipazar ilçesi Mestanlar Mahallesi başta olmak üzere bölgede bulunan birçok mahalleye ulaşımı sağlayan yol güzergahında genişletme ve asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Kazı çalışmalarının sürdüğü yolda asfalt seriminin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi çalışmaları da yapılacak. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yenilenen hali ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Aydın'ın her noktasında yol yenileme ve yapım çalışmaların süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturuyor, projelerimizi Aydınımıza kazandırıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.