Aydın Efeler'de coğrafi işaretli enginarda hasat Kasım'ın ilk haftasında bekleniyor - Son Dakika
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Aydın Efeler'de coğrafi işaretli enginarda hasat Kasım'ın ilk haftasında bekleniyor

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Aydın Efeler\'de coğrafi işaretli enginarda hasat Kasım\'ın ilk haftasında bekleniyor
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Gölhisar Mahallesi'nde coğrafi işaretli enginarda ilk hasat Kasım'ın ilk haftasında bekleniyor. Efeler Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, üretim alanlarını inceleyerek üretimin sürdürülmesini ve yerel değerlerin korunmasını önemsediklerini belirtti.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi'nde coğrafi işaretli enginarda hasat için geri sayım başladı. İlk hasadın Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Gölhisar Mahallesi'nde yetiştirilen coğrafi işaretli enginarda yeni hasat dönemi yaklaşıyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, enginar üretim alanlarında incelemelerde bulunarak bitkilerin gelişimini yerinde değerlendirdi. Gölhisar Mahalle Muhtarı Mehmet Karagöz'ün de katıldığı saha incelemesinde, enginarların gelişim durumu ve üretim sürecindeki son gelişmeler ele alındı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, bölgede ilk hasadın Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan coğrafi işaretli Gölhisar enginarında üretimin devamlılığının sağlanması ve yerel ürünlerin korunması hedeflenirken konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gölhisar Mahallesi'nde coğrafi işaretli enginarımızın gelişimini yerinde inceledik. İlk hasadın Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Üretim sürecini yakından takip ederek yeni hasat dönemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdik. Coğrafi işaretli ürünlerimiz arasında yer alan enginarımızın üretiminin sürdürülmesini, yerel tarımsal değerlerimizin korunmasını ve bölgemizin üretim potansiyelinin güçlendirilmesini önemsiyoruz. Bölgemizin tarımsal değerlerini yerinde takip ediyor, üreticilerimizin emeğini ve yerel ürünlerimizin geleceğini desteklemeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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