Aydın Efeler\'de sağanak sonrası kapanan Alatepe ve Aşağı Kayacık\'taki yollar açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı Alatepe ve Aşağı Kayacık mahallelerinde yollar, Efeler Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Efeler'de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sağanak yağış, bazı kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından yollarda meydana gelen toprak ve malzeme birikintileri nedeniyle Alatepe ve Aşağı Kayacık mahallelerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle bölgelere müdahale etti. İş makineleri yardımıyla yollarda biriken malzemeler temizlenirken, ulaşımın yeniden güvenli şekilde sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde her iki mahallede de kapanan yollar yeniden ulaşıma açılarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.