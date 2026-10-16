Aydın Efeler'de sağanak sonrası kapanan Alatepe ve Aşağı Kayacık'taki yollar açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Efeler'de sağanak sonrası kapanan Alatepe ve Aşağı Kayacık'taki yollar açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler\'de sağanak sonrası kapanan Alatepe ve Aşağı Kayacık\'taki yollar açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi ekipleri, Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağış sonrası ulaşımı aksatan Alatepe ve Aşağı Kayacık mahallelerindeki yolları yeniden ulaşıma açtı. Yollarda biriken toprak ve malzemeler iş makineleriyle temizlenerek vatandaşların mağduriyeti önlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı Alatepe ve Aşağı Kayacık mahallelerinde yollar, Efeler Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Efeler'de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sağanak yağış, bazı kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından yollarda meydana gelen toprak ve malzeme birikintileri nedeniyle Alatepe ve Aşağı Kayacık mahallelerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle bölgelere müdahale etti. İş makineleri yardımıyla yollarda biriken malzemeler temizlenirken, ulaşımın yeniden güvenli şekilde sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde her iki mahallede de kapanan yollar yeniden ulaşıma açılarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuKayacıkGüncelEfelerUlaşımAydınYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 12:44:47. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de sağanak sonrası kapanan Alatepe ve Aşağı Kayacık'taki yollar açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei