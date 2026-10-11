Aydın Kuşadası'nda sıcaklık 24 dereceye ulaştı, vatandaşlar denize girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Kuşadası'nda sıcaklık 24 dereceye ulaştı, vatandaşlar denize girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuşadası\'nda sıcaklık 24 dereceye ulaştı, vatandaşlar denize girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ekim ayında hava sıcaklığı 24 dereceye yükseldi. Yazdan kalma günleri fırsat bilen vatandaşlar denize girdi; sahillerde hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar denizde yüzerken bazıları kumsalda güneşlendi.

Yaz mevsimini aratmayan havanın etkili olduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar denize girerek güneşli günlerin tadını çıkardı.

Aydın'ın turizm merkezi Kuşadası'nda Ekim ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 24 dereceye yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın etkisiyle sahillerde hareketlilik yaşandı. Bazı vatandaşlar denizde yüzerken bazıları da kumsalda güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı. Ekim ayının ortasında denize giren vatandaşlar, Kuşadası sahillerinde yaz mevsimini aratmayan görüntüler oluşturdu. Sıcak havanın tadını çıkaranlar, deniz ve güneş keyfini sürdürdü.

Kaynak: İHA
Hava DurumuKuşadasıTurizmAydınYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Manisa’da katliam gibi kaza Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
17:45
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
17:30
İlk kez milli takıma seçilmişti Adil Demirbağ’dan korkutan sakatlık
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ'dan korkutan sakatlık
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
17:11
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman’dan Özgür Özel’e “Siyasi zübük ve dolandırıcı“ suçlaması
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e "Siyasi zübük ve dolandırıcı" suçlaması
17:09
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
15:49
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 18:02:25. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda sıcaklık 24 dereceye ulaştı, vatandaşlar denize girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei