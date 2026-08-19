Aydın Ticaret Borsası, Başkan Yetişkin ve Müdür sert ile görüştü

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Can, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret etti.

Efeler Belediyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Aydın'ın ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Aydın Ticaret Borsası'nın kent ekonomisinin gelişmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ele alınırken, Aydın'ın ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı görüşme, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret

Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin ve İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Uyar ve Cihan Can yer aldı. Ziyarette, Aydın'ın ekonomik ve tarımsal potansiyelinin yanı sıra sürdürülebilir çevre politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "İlimizin tarımsal ve ekonomik kalkınmasıyla çevre politikalarının uyum içerisinde ilerlemesini oldukça kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşme, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.