Aydos Dağı'na Zirve Tırmanışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydos Dağı'na Zirve Tırmanışı

Aydos Dağı\'na Zirve Tırmanışı
01.06.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya, Bursa ve Konya'dan dağcılar, Aydos Dağı'na başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Kütahya, Bursa ve Konya'dan gelen dağcılar, Konya'nın en yüksek noktası olan 3 bin 430 metre rakımlı Aydos Dağı'na başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zorlu parkuru aşarak zirveye ulaşan ekip, burada önemli bir çalışmaya da imza attı.

Kütahyalı dağcı Ali Şen'in yanı sıra Bursa'dan gelen sporcular ve "Konyalı Çılgın Dağcılar" grubu üyelerinden oluşan ekip, doğa ve dağcılık tutkusunu ortak bir etkinlikte buluşturdu. Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Aydos Dağı'na yapılan tırmanış, hem sportif başarı hem de sosyal sorumluluk yönüyle dikkat çekti.

Dağcılar, zirve noktasında zaman içerisinde yıpranan ve üzerindeki bazı bilgileri eksilen zirve tabelasını yenilemek amacıyla yanlarında taşıdıkları yeni tabelayı zirveye çıkardı. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) standartlarına uygun olarak hazırlanan, dağın rakım ve konum bilgilerini içeren yeni zirve tabelası, ekip tarafından başarıyla monte edildi.

Yaklaşık 3 bin 430 metre yükseklikte gerçekleştirilen çalışma, dağcıların yoğun çabası ve ekip ruhu sayesinde tamamlandı. Hem tırmanış hem de tabela montajı sırasında zorlu arazi şartlarıyla mücadele eden ekip, faaliyetlerini sorunsuz şekilde tamamlayarak zirvede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dağcılar, Konya'nın en yüksek noktasında bulunan zirve tabelasındaki eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, dağcılık kültürüne katkı sağlayan bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Tırmanış programına Ali Şen, Mustafa Özsarı, Turgay Başaran, Ersin Ayla, Furkan Derya ve Pertev Osman Şener katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Aydos Dağı, Etkinlik, Kütahya, Kültür, Bursa, Konya, Çevre, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydos Dağı'na Zirve Tırmanışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
16:13
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:04:46. #7.12#
SON DAKİKA: Aydos Dağı'na Zirve Tırmanışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.