Ayı Ailesi Arı Çiftliğini Bastı
19.04.2026 10:11
Uludağ eteklerindeki arı çiftliğine giren ayı ailesi, kovanlara ulaşmaya çalışarak panic yarattı.

Uludağ eteklerindeki bir köye yakın arı çiftliğine gece saatlerinde giren ayı ailesi, arıcıların kabusu oldu. Anne ayı ve iki yavrusunun kovanlara ulaşmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmangazi ilçesine bağlı Yiğitali Köyü'nde elektrikli tellerle çevrili alana yaklaşan ayı ailesinin, özellikle anne ayının kovanlara ulaşmak için büyük çaba sarf ettiği görüldü. Görüntülerde, anne ayının tellere temas ederek bir süre zorlandığı, çarpılmanın etkisiyle geri çekildiği, yavruların ise çevrede dolaştığı anlar dikkat çekti. Kısa süreli panik yaşayan ayı ailesi, ardından bölgeden uzaklaştı.

Arı çiftliği sahibi Yiğit Şerbetci, bölgede ayıların sıkça görüldüğünü belirterek yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bizim köyümüzde sürekli ayı olur ama sonuçta bu doğayı birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Bahçelerimizi korumak için tek çaremiz elektrikli tel. Kamera kayıtlarında da görünüyor, ayı çarpıldıktan sonra gidiyor. Ayı olan bölgelerde arıcılık yapan meslektaşlarımızın tek çaresi elektrikli tel. Orada değildim ama daha önce başka bir arkadaşımın da başına geldi, telin altından kazıp ulaşabiliyor. Daha öncesinde de 25 kovanıma zarar vermişti, kurtaramamıştık."

Öte yandan, üreticiler, özellikle bahar aylarında yiyecek arayışına çıkan ayıların yerleşim yerlerine daha fazla yaklaşmaya başladığını belirterek, hem kendi güvenlikleri hem de hayvanların zarar görmemesi için önlemlerin artırılması gerektiğini ifade ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Ayı Ailesi Arı Çiftliğini Bastı
