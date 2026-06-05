Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Temiz bir kent, sadece belediyenin değil, hepimizin ortak emeğiyle mümkün"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, kentin temizliği için her gün 24 saat mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü Ayvalık ekibiyle buluştu.

Başkan Mesut Ergin, "Sabah vardiyasına hazırlanan çalışma arkadaşlarımızla sohbet ettik, sahada yaşadıkları sıkıntıları konuştuk. Gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden kentimizi temiz tutmak için büyük bir özveriyle çalışan emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Onların alın teri sayesinde Ayvalık daha temiz, daha yaşanabilir bir kent olmaya devam ediyor" dedi.

Çalışanların en çok dile getirdiği konuların başında çöp konteynerlerinin içine ve çevresine evsel atık dışında gelişi güzel bırakılan moloz, mobilya ve benzeri atıkların geldiğini belirten Başkan Ergin, bu durumun hem çevre kirliliğine yol açtığını hem de temizlik çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Daha temiz bir Ayvalık için kentte yaşayan her yaştan vatandaşın sorumluluğu bulunduğunu hatırlatan Başkan Mesut Ergin, "Emekçilerimizin işini kolaylaştırmak, kentimize sahip çıkmak ve çevremizi korumak adına tüm hemşehrilerimizden duyarlılık ve anlayış bekliyoruz. Çünkü temiz bir kent, sadece belediyenin değil, hepimizin ortak emeğiyle mümkün" dedi. - BALIKESİR