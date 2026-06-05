Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Temiz bir kent, sadece belediyenin değil, hepimizin ortak emeğiyle mümkün" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Temiz bir kent, sadece belediyenin değil, hepimizin ortak emeğiyle mümkün"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Temiz bir kent, sadece belediyenin değil, hepimizin ortak emeğiyle mümkün"
05.06.2026 14:21  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde temizlik işçileriyle buluşarak özverili çalışmaları için teşekkür etti. Başkan, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, kentin temizliği için her gün 24 saat mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü Ayvalık ekibiyle buluştu.

Başkan Mesut Ergin, "Sabah vardiyasına hazırlanan çalışma arkadaşlarımızla sohbet ettik, sahada yaşadıkları sıkıntıları konuştuk. Gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden kentimizi temiz tutmak için büyük bir özveriyle çalışan emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Onların alın teri sayesinde Ayvalık daha temiz, daha yaşanabilir bir kent olmaya devam ediyor" dedi.

Çalışanların en çok dile getirdiği konuların başında çöp konteynerlerinin içine ve çevresine evsel atık dışında gelişi güzel bırakılan moloz, mobilya ve benzeri atıkların geldiğini belirten Başkan Ergin, bu durumun hem çevre kirliliğine yol açtığını hem de temizlik çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Daha temiz bir Ayvalık için kentte yaşayan her yaştan vatandaşın sorumluluğu bulunduğunu hatırlatan Başkan Mesut Ergin, "Emekçilerimizin işini kolaylaştırmak, kentimize sahip çıkmak ve çevremizi korumak adına tüm hemşehrilerimizden duyarlılık ve anlayış bekliyoruz. Çünkü temiz bir kent, sadece belediyenin değil, hepimizin ortak emeğiyle mümkün" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Politika, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: 'Temiz bir kent, sadece belediyenin değil, hepimizin ortak emeğiyle mümkün' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:23:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Temiz bir kent, sadece belediyenin değil, hepimizin ortak emeğiyle mümkün" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.