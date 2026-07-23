Ayvalık\'ın 7. akıllı kavşağı bölge trafiğine nefes aldıracak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yeni akıllı kavşağın hizmete girmesiyle birlikte bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun azalması, ulaşımın daha akıcı hale gelmesi ve can güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Ayvalık Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Vatan Caddesi'nde Adliye arkasındaki okullar bölgesinde yer alan SGK Kavşağı ile Muammer Aksoy Caddesi bağlantısında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ayvalık'ın 7. akıllı kavşağı hizmete girecek. Ana arter, Sahil Kent Mahallesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, Adliye ve okullar bölgesine ulaşımı sağlayan güzergahta trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projenin özellikle öğrenciler ve yayalar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu bölgede trafik akışını daha düzenli hale getirirken, öğrencilerimiz ve yayalarımız için de daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ayvalık'ın her noktasında güvenli ve modern ulaşım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BALIKESİR