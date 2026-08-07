Bafra'da Balık Ölümlerine Cezalı Yanıt - Son Dakika
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Bafra'da Balık Ölümlerine Cezalı Yanıt

Bafra\'da Balık Ölümlerine Cezalı Yanıt
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Bafra'da Horhor Deresi'ndeki balık ölümleri sonrası kirletici hayvancılık işletmesine 839 bin TL ceza verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Horhor Deresi'nde yaşanan balık ölümlerinin ardından yapılan incelemelerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen bir hayvancılık işletmesine 839 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'nden geçen Horhor Deresi'nde yaşanan balık ölümleri üzerine ilgili kurumlar tarafından bölgede inceleme gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde ve tespitler doğrultusunda işletmeye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında 839 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca çevre kirliliğine neden olan faaliyetin giderilmesine yönelik gerekli işlemlerin de başlatıldığı öğrenildi.

Horhor Deresi'nde daha önce yaşanan balık ölümleri üzerine mahalle sakinleri, çevredeki hayvancılık işletmelerinden dereye bırakıldığı öne sürülen atık sular nedeniyle suyun kirlendiğini iddia ederek yetkililerden çözüm talep etmişti. Yapılan denetimlerin ardından uygulanan idari yaptırım, bölgede yaşanan çevre kirliliğiyle ilgili somut işlem oldu. Yetkililer, çevreyi kirleten faaliyetlere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini ve Çevre Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: İHA

Bafra, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bafra'da Balık Ölümlerine Cezalı Yanıt - Son Dakika

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