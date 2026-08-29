Bahçeli'de Balıklandırma Projesi Uygulandı - Son Dakika
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Bahçeli'de Balıklandırma Projesi Uygulandı

Bahçeli\'de Balıklandırma Projesi Uygulandı
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Niğde'nin Bahçeli beldesinde yavru sazan balıkları gölete bırakıldı, balık popülasyonu artırılacak.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Balıklandırma Projesi kapsamında yavru sazan balıkları Bahçeli Göleti'ne bırakıldı.

İç sulardaki balık varlığının artırılması ve sportif amaçlı amatör balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Programda, üretimi Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretme İstasyonu tarafından gerçekleştirilen yavru sazanlar göletle buluşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışma ile su kaynaklarının korunması, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Çevre, Niğde, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bahçeli'de Balıklandırma Projesi Uygulandı - Son Dakika

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