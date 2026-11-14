Bakan Uraloğlu, Gaziantep Dülük Tüneli’nde incelemelerde bulundu

Gaziantep'te yapımı devam eden Dülük Tüneli'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gaziantep'te güzel bir ulaştırma projesini el birliğiyle hayata getiriyoruz" dedi.

Bir dizi açılış programı ve incelemelerde bulunmak için Gaziantep'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapımı devam eden önemli yatırımlardan Dülük Tüneli'nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası çalışmaların son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir ulaştırma projesini el birliğiyle hayata getiriyoruz"

Dülük Tüneli'nin Gaziantep için önemli bir proje olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Şu anda bulunduğumuz Dülükbaba Tüneli gerçekten şehrimiz için önemli. Bu ilk gündeme geldiği zaman Gaziantep'i yöneten arkadaşlarımız bunun yapılması gerektiği söylemişti. Biz de demiştik ki bu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne yakışır. Dolayısıyla biz de destek veririz. Dediler ki burada şöyle yapalım, nasıl yapalım? Üçe bölelim. Bir tanesini Büyükşehir Belediyesi alsın. Bir tanesini organize sanayi bölgesindeki müteşebbislerimiz alsın. Allah razı olsun o da kıymetli. Bir tanesini de bakanlığımız alsın deyince böyle bir orta yol bulduk ve hem tünelin hem de yaklaşım yollarının inşaatına başladık. Esasında ürün ortaya çıkmaya başladı. Ne işimize yarayacak bu. 3 bin 500 metre çift tüplü tünel yapıyoruz. Bağlantı yollarıyla beraber. Bu günde yaklaşık 50-60 bin aracın geçeceği ve 300 bine yakın vatandaşımızın Gaziantep'e çok kar yağmaz ama yağdığı zaman da problem olur. Laselerden geçeceği bir güzergah yerine güvenli standart bir güzergahtan geçmiş olacak. Yaklaşık bin 400 tane fabrikanın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Gaziantep hani sadece kendi iline değil, sadece bölgesine değil, ülkemize hizmet üreten her türlü katkıyı veren illerimizden bir tanesidir. Biz de Büyükşehir Belediyemizle beraber el birliğiyle bu senin sorumluluğun, bu benim sorumluluğum demeksizin, kimin neye gücü yetiyorsa o şekilde gayret ediyoruz. 3 bin 500 metre tünelin bir tanesinde bin 900 metre diğerinde de bin 800 metrelik bir ilerleme kaydedildi. Yani tünel kazı ve desteklemeleri bitirdi. Bir taraftan da nihai beton çalışmalarına başladılar. İkinci kalıp da geldi. Hemen tünelin girişinde gözüküyor. Onu da inşallah devreye alacaklar. Çok sıkıntılı bir zemin değil. Dolayısıyla arkadaşlarımızla konuştuk. Bu işleri yapan müteahhit firmamızla konuştuk. Onu teknik elemanıyla konuştuk. İnşallah hani kesin bir söz olmamakla beraber. Çünkü tünelde bazen karşımıza farklı problemler çıkabilir. Önümüzdeki senenin sonuna biz burayı Gaziantepli kardeşlerimizin inşallah hizmetine sunacağız. Yani olacak gibi gözüküyor. Ha daha önce olabilir mi? Biraz tüneldeki gidişe göre onu da ilerleyen zamanda zaten Fatma Başkanımız 15 günde buraya geliyor. O zaten bilgilendirir. Biz de takip edeceğiz Karayolları Genel Müdürümüz ve bütün ekibimizle beraber. Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir ulaştırma projesini de inşallah el birliğiyle Gaziantep modeli olarak hayata getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, MHP İl Başkanı Sait Kılıç, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Abdülhamit Gül, Ali Şahin, Derya Babak, İrfan Çelikaslan ile diğer kent protokolü katıldı.