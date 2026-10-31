Bakanlık, Antalya\'daki COP31 Alanı\'nı COPArt kapsamında sanat galerisi yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'daki COP31 Alanı'nın tamamını COPArt Projesi kapsamında aynı zamanda açık ve kapalı sanat galerisi olarak kullanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın COP31 Alanı'ndaki hazırlıkları sürüyor. İklim diplomasisinin en önemli organizasyonunun gerçekleştirileceği 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğündeki COP31 Alanı aynı zamanda sergi alanı olarak da kullanılacak. İklim için farkındalık ve harekete geçme çağrısı için 'COPArt: Hala Mümkün/ Still Possible' teması altında binlerce eser görücüye çıkacak. COPArt, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri Antalya'da sanatla buluştururken iklim eyleminin önemine dikkat çekecek. Direktör ve küratörlüğünü Nagihan Özel'in yapacağı sanat etkinlikleri Taraflar Konferansları ile eş zamanlı 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Yeşil Bölge'deki etkinliklere vatandaşlar ücretsiz katılabilecek. Mavi Bölge'deki etkinlikler ise yalnızca BM tarafından akredite edilen ülke ve devlet temsilcilerine açık olacak.

50'den fazla açık hava enstalasyonu olacak

COPArt etkinliklerine ilişkin paylaşım yapan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğanın hikayesini, sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye'nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31'de; 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, 1000'in üzerinde eser, 50'den fazla açık hava enstalasyonu, sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için 'Hala Mümkün' " dedi.

48 panel ve söyleşi düzenlenecek

6 bin 600 metrekare kapalı sergi alanında 48 panel ve söyleşi gerçekleştirilecek. Yerli sanatçıların etkinlikleri kapsamında 'Altı Usta Altı İz' başlıklı sergide Fahrelnissa Zeid, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz ve Haluk Akakçe'nin eserleri yer alacak. Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı gibi ustalarından modern ve çağdaş sanatçılara uzanan seçki ilk kez kamuoyuyla buluşacak eserleri de içerecek. Bakanlık, COPArt ile gelecek COP organizasyonlarına ilham verecek bir kültürel miras oluşturmayı amaçlıyor. Uluslararası seçki kapsamında Anselm Kiefer, Heinz Mack, Cecilia Vicua, Koen Vanmechelen, Jol Andrianomearisoa, Luke Jerram ve Pneuhaus, Alejandro Durn, Pascale Marthine Tayou, Gabriel Rico Jiménez, Anthony James ve Clarissa Tossin'in çalışmalarıyla insanın doğayla ilişkisini farklı açılardan ele alınacak. Eva Jospin'in mukavva ormanları, Todd Gray'in çevresel adalete açılan anlatıları, Erica Daborn'un ekolojik kırılmaları, Xavier Cortada'nın iklim farkındalığı ve Zaria Forman'ın eriyen buzulları iklim farkındalığını görsel eserlere dönüştürecek. NILS-UDO'nun doğada ürettiği geçici çalışmaların fotoğrafları, doğanın zamanına ve yaşamın devamlılığına dikkat çekecek.