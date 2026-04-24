Balbey\'de Kentsel Yenileme Projesi ilk etap çalışmaları devam ediyor

24.04.2026 13:26  Güncelleme: 13:30
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Balbey Mahallesi 1. Etap Kentsel Yenileme Projesi'nde ilk etabın yüzde 50'si tamamlandı. Kaba inşaatın ardından projede dış cephe, tesisat ve ince imalat çalışmaları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda kentsel yenileme projesi uygulanan tarihi Balbey Mahallesi 1. Etap yenileme çalışmaları devam ediyor. Tarihi Balbey Mahallesi'nin tarihi dokusuna uygun olarak hazırlanan 1. Etap yenileme projesinde tamamlanan kaba inşaatın ardından ince işler ve dış cephe çalışmaları yapılıyor.

Başkan Vekili Özdemir yerinde inceledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Balbey Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar hakkında ANTEPE Genel Müdürü Halit Aykut Aykurt'tan bilgi alan Özdemir, "Bu bölgeyi yalnızca yenilemiyor; kimliğini, hafızasını ve değerini koruyarak hak ettiği noktaya taşıyoruz. Balbey'i Antalya'mıza yakışır bir yaşam alanı haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İnce imalat çalışmaları yapılıyor

Antalya'nın geleneksel mimarisini ve sokak dokusunu barındıran, sit alanı ve bu alanı çevreleyen çeper bölgesiyle kentin en değerli ve köklü noktalarından biri olan Balbey'de 1.Etap inşaatında ince imalat aşamasına geçildi. Yüzde 50'si tamamlanan projenin dört bloklu ilk etabının elektrik, su, yangın tesisatları ile birlikte mahallenin dokusuna uygun dış cephe giydirmelerine başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:31:36. #.0.5#
