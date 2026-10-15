Balık misinasına dolanan güvercin İskenderun'da itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Balık misinasına dolanan güvercin İskenderun'da itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Balık misinasına dolanan güvercin İskenderun\'da itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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İskenderun'daki Atatürk Parkı'nda balık misinasına dolanan güvercin, ağaçta mahsur kalınca Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekiplerin çalışmasıyla ayağındaki misina çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen güvercin özgürlüğüne kavuştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balık misinasına dolanarak ağaçta mahsur kalan güvercin, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, İskenderun ilçesindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Balık misinasına dolanan güvercinin ağaçta mahsur kaldığı fark edilince durum ekiplere bildirildi.

Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda güvercinin ayağına dolanan misinayı çıkardı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen güvercin, kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Kaynak: İHA
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